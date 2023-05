Mamãs de primeira viagem celebram Dia da Mãe

Hoje, dia 7 de maio, celebra-se o Dia da Mãe. São várias as famosas que celebram, pela primeira vez, esta data como mamãs.Carolina Carvalho, de 28 anos, teve o primeiro filho, Lucas, no final de janeiro deste ano. Até então, muitos já foram os momentos partilhados, apesar da atriz e de David Carreira terem optado por não revelar a identidade do bebé.Leonor Seixas, de 42 anos, também vive numa bolha de amor com a filha, Júlia, que nasceu a 24 de março. A bebé é fruto da relação com o namorado, Miguel Oliveira.Joana Duarte, de 36 anos, anunciou, através das redes sociais, que foi mãe pela primeira vez. A bebé Mia, nasceu a 20 de fevereiro. A atriz tem-se mostrado uma mamã muito babada, mas prefere manter em segredo a identidade do pai da filha.Filipa Nascimento, 27 anos, é outra celebridade portuguesa que comemora o primeira Dia da Mãe como tal. Amélia é fruto do casamento de Filipa com o também ator Duarte Gomes.Filipa Areosa, de 32 anos, foi mãe pela primeira vez no dia 4 de fevereiro. A artista ainda não revelou o nome do bebé nem do pai da criança. Apenas disse que é "meio japonês, meio alemão".Catarina Gouveia, de 35 anos, também celebra o primeiro dia da mãe ao lado do sua filha, Esperança, que nasceu a 26 de maio de 2022.