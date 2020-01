Mamãs estão de regresso ao pequeno ecrã

Depois de vários meses em casa após a a experiência da maternidade, são várias as figuras da ficção nacional que estão de regresso ao pequeno ecrã.Na nova novela da TVI, ‘Quer o Destino’,são algumas das atrizes que integram o elenco depois de terem sido mães pela primeira vez.Apesar de agora ter outras prioridades na vida, Maya Booth salienta a importância de regressar ao trabalho e às rotinas:, contou.Apesar de ainda estar em fase de adaptação, num ritmo intenso de gravações e ensaios, Maya garante que tudo acaba por compensar. Durante a sua ausência, o bebé Vicente fica ao cuidado de uma ama, da sua inteira confiança.Tambémenfrenta o enorme desafio de conciliar a maternidade com a vida profissional.Além de assumir o papel de protagonista na nova trama, a atriz ainda acumula mais um projeto em teatro. Contas feitas, a atriz garante que tem valido o apoio do companheiro, José Raposo, que cuida da bebé Lua, de dez meses, aQuando chega a casa, Sara aproveita ao máximo o tempo livre junto da filha, que continua a ser a sua grande prioridade. De regresso à ficção nacional também está Inês Herédia.Após a mudança da SIC para a TVI, a atriz integra a primeira novela na estação de Queluz. Com os gémeos Luís e Tomás, de um ano, a artista é obrigada a dividir a sua agenda entre a vida pessoal e profissional.Satisfeita com o novo projeto, Inês contou que os bebés já começaram a andar e que tem conseguido acompanhar os primeiros passos dos gémeos.