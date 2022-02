Mamãs orgulhosas das suas curvas durante a gravidez Marta Melro e Inês Aires Pereira continuam a sentir-se sensuais durante a gravidez.

24 fev 2022 • 01:30

Carolina Marques Dias

A poucos dias do nascimento do segundo filho, Joaquim, Inês Aires Pereira, de 32 anos, confessou adorar as suas curvas. “Estou super orgulhosa da minha barriga. Sou aquela grávida confiante que mostra a barriga, que tira fotos e vai para as festas de barriga de fora”, disse.



Passado o primeiro trimestre, Marta Melro, que vai ser mãe pela primeira vez, e que espera uma menina, também partilhou que continua a sentir-se confiante na gravidez. “Uma grávida pode ser sensual. Sinto-me ótima e muito sexy. Uma grávida não tem de se sentir um saco de batatas”, sublinhou a atriz.

