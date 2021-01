"Mandaram-me de volta à cozinha, até me chamaram pega": Sara Sampaio arrasa Ventura e acaba insultada

01:30

Bianca Pereira

Sara Sampaio utilizou esta terça-feira as redes sociais para tecer duras críticas ao partido Chega, bem como ao seu líder, André Ventura. "É assim que começa! Que nojo", escreveu, referindo-se ao gesto feito pelo político, que compara à saudação nazi.No entanto, a modelo acabou por ser atacada por alguns seguidores e defendeu-se: "Bem, os fascistas, machistas, racistas, etc., saíram todos da toca! Parece que ofendi muitos egos de m*** aqui! Se a carapuça serve… uns mandaram-me de volta à cozinha, outros para me dedicar só à moda, uns até me chamaram de pega!".O ‘anjo’ da Victoria’s Secret não se ficou por aqui e mostrou-se descontente com a realização de um comício do Chega em Leça da Palmeira na noite de segunda-feira, junto da zona onde a família reside. "Ontem à noite cheirava muito a m*** aqui perto de minha casa. Já percebi porquê… houve um comício do Chega", disse. Perante as críticas, Sara defendeu-se: "Continuo a ter o direito à minha opinião e vocês não deixam de ser uma vergonha, gente".