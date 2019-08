Manequim Nádia Lopes confessa que prefere usar biquíni “Não gosto de muitas marcas”

A manequim adora as praias portuguesas, mas está ansiosa pela sua viagem de lua de mel.– Dentro, temos praias lindas.– Sem dúvida prefiro praia, no entanto, este ano tenho estado mais em piscina e aproveito a praia mais ao fim da tarde.– Tendo em conta que este ano estou grávida, e não me posso aventurar muito, o ideal é mesmo entrada a três tempos.– O topless já foi hipótese há uns anos, agora está fora de questão.– É obrigatório apanhar sol para ganhar uma cor mais bonita, ir à praia ver o pôr do sol, passear com a família para locais onde só se pode ir no verão, como um parque aquático, desfrutar numa esplanada com o meu marido, ir a feirinhas e ver a alegria da minha filha a andar nos carrosséis... São dispensáveis aqueles dias ventosos e o mau tempo.– Sem dúvida, biquíni. Não gosto de ter muitas marcas.– O verão convida a ambas as situações, conviver com amigos em festas ou jantares e também a momentos mais românticos ou em família.– Quando o amor é verdadeiro não interessa se é verão ou inverno, a época é sempre alta.– Gosto de me sentir confortável por isso uns calções e uma t-shirt são a minha eleição.– A minha lua de mel, que se tudo correr bem, será no próximo ano. Ainda estamos a decidir o destino. Tem de ser com praia, de resto o que importa é a companhia.– Acordar mais cedo e desfrutar de dias longos e quentes, perder a noção das horas e ficar até ao pôr do sol na praia, passear ao ar livre com a família e estar com amigos.