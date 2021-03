'Manhã CM' de cara levada no regresso à televisão

No regresso pós-confinamento geral de um dos formatos mais antigos do canal, há surpresas. Ágata Rodrigues é o nome da nova parceira televisiva do apresentador que assumiu recentemente as rédeas das manhãs da televisão do Correio da Manhã.Ainda em fase de testes e ensaios, a dupla está cada vez mais entusiasmada com a estreia, que está para breve., promete o anfitrião.Ágata, até agora jornalista da CMTV no Porto, revela-se muito expectante.Enquanto se ultimam os pormenores de estreia, os apresentadores vão preparando as histórias com os convidados. Devido ao contacto próximo e diário, estão cada vez mais cúmplices e em sintonia, que pretendem que esteja espelhada nos ecrãs.Já a estreante no entretenimento desfaz-se em elogios ao companheiro das manhãs, que a tem ajudado a superar todos os medos."O Duarte tem muito mais experiência na área do entretenimento do que eu. Ele é muito natural e entra nas brincadeiras. Às vezes tento picá-lo e ele é sempre muito divertido".