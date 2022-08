“Manias estranhas”: Giovanna Ewbank calça sempre primeiro o pé direito “Se eu calço o esquerdo começo logo a pensar que vai dar tudo errado nesse dia", admitiu a atriz.

Giovanna Ewbank, de 35 anos, tem várias “manias estranhas” e já partilhou algumas delas com os seguidores. A atriz e influenciadora digital conta que tem de calçar sempre o sapato do pé direito antes do esquerdo.



“Se eu calço o esquerdo começo logo a pensar que vai dar tudo errado nesse dia. Tenho sempre na cabeça que as coisas não correm bem. É meio maluco, eu acho que não é mania, é TOC [Transtorno Obsessivo-Compulsivo]”, revelou. Quando vai a uma loja experimentar calçado para comprar, tem de garantir que os funcionários lhe trazem o sapato do pé direito. Outra curiosidade que a companheira de Bruno Gagliasso conta sobre si é que tem sempre “muito sono” e adormece em qualquer lado, incluindo em restaurantes. “O que mais amo fazer na vida é dormir. Não é comer, não é fazer sexo. É dormir. Dormir é a melhor coisa do Mundo.” Giovanna diz que é o oposto do namorado, que é “muito agitado, animado e tem insónias”, e que no início adormecia quando saíam com amigos. “Eu dormia e ressonava, uma vez que ressono um pouco quando estou cansada.”

