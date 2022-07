Mansão de Principe Harry e Megan invadida duas vezes num mês

As últimas semanas têm sido de sobressalto para o príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle. O casal viu a sua mansão, na Califórnia, em Los Angeles, ser invadida duas vezes no espaço de apenas um mês.Segundo o ‘The Sun’, a polícia de Santa Bárbara foi chamada ao local no dia 19 de maio, no dia do quarto aniversário de casamento dos Sussex, e depois voltou à mansão no dia 31 de maio, quando a família saiu de casa para ir ao Reino Unido. Os incidentes foram registadas como invasão de propriedade e crimes contra a propriedade. A somar aos recentes sustos que os duques viveram, as autoridades registaram seis quebras de segurança nos últimos 14 meses na propriedade.