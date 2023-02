Mansão de seis milhões de euros de Ronaldo em Manchester colocada à venda

Georgina e Cristiano Ronaldo

Foto: Getty Images

01:30

Duarte Faria

Cristiano Ronaldo quer cortar definitivamente qualquer ligação com Inglaterra. O internacional português colocou à venda a mansão onde viveu até novembro do ano passado, quando deixou de representar o Manchester United, segundo o jornal ‘The Sun’.A propriedade do jogador do Al Nassr, com cerca de 10 hectares de terreno, está à venda por 6 milhões €. O imóvel, com dois andares, é descrito como uma "obra-prima em design moderno, uma residência principal ultraelegante com uma magnífica sala de lazer". Tem 7 quartos, 6 casas de banho, uma sala de cinema, piscina interior, ginásio, sauna e campo de padel.Esta foi a segunda casa de Ronaldo, de 38 anos, de Geor-gina, de 29 anos, e dos filhos no regresso do craque a Inglaterra. Recorde-se que a primeira mansão tinha alguns ‘problemas’ que incomodavam Cristiano: um rebanho de ovelhas num terreno vizinho fazia muito barulho durante as madrugadas.