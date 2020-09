Mansão de série com Will Smith disponível para alugar

Recorda-se da célebre série de humor ‘O Príncipe de Bel-Air’, protagonizada por Will Smith entre 1990 e 1996? Pois bem, a icónica mansão que, durante seis anos, serviu de cenário à produção de Quincy Jones, está agora disponível para alugar através do Airbnb.Segundo o jornal ‘The Sun’, o próprio ator aceitou dar a cara pelo anúncio.Localizada na Califórnia, a casa tem vários quartos temáticos, com especial destaque para a ala oeste, que conta com um quarto com cama king-size, acesso à sala principal, sala de jantar e à enorme piscina exterior.De acordo com a descrição do Airbnb, aqueles que optarem pelo aluguer até poderão, vestir-se com as roupas da série e ter todas as refeições incluídas. Os hóspedes serão virtualmente recebidos por Jazzy Jeff (aquele que fazia de melhor amigo de Will Smith na série), bem como umA propriedade colocada para alugar para comemorar os 30 anos da série que lançou Will Smith, custa apenas 25 euros por noite, mas tem apenas cinco noites disponíveis: 2 de outubro, 5 de outubro, 8 de outubro, 11 de outubro e 14 de outubro.As reservas podem ser solicitadas no Airbnb a partir de 29 de setembro.O programa teve no ar durante seis anos com 148 episódios, mas conquistou uma nova geração de fãs graças à reposição feita pela Netflix.