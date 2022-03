Manuel Luís Goucha acusado de homofobia

Manuel Luís Goucha

01:30

Sónia Dias

Um comentário de Manuel Luís Goucha sobre a atuação de Fernando Fernando - mais conhecido como FF - no Festival RTP da Canção, está a gerar polémica e levou Lila Fadista e João Caçador, a dupla que forma os Fado Bicha, a reagir nas redes sociais, acusando o apresentador de homofobia.Tudo começou quando Goucha elogiou a prestação de FF, com o tema ‘Como é Bom Esperar Alguém’. "Magnífica canção e voz. Sem patético ‘folclorós’, a ganhar a todos representaria, famigerada comunidade inclusive, com dignidade". Os Fado Bicha, que também participaram no festival, com o tema ‘Povo Pequenino’, mas que acabaram por ficar fora da final (amanhã), não gostaram da observação do apresentador e contra-atacaram."Que falta de respeito pelo nosso trabalho, ainda por cima usar o magnífico Fernando Fernandes como escudo do teu ódio! Não somos patéticas, a tua expressão aberta e gratuita de homofobia internalizada é que é", disse a dupla.Seguiu-se uma discussão acesa na página do Instagram do Festival da Canção, com opiniões divididas e algumas trocas de insultos.