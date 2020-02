Manuel Luís Goucha afastado do 'Você na TV'? Apresentador responde

Manuel Luís Goucha

Esta segunda-feira,esteve no centro da polémica, depois de a revista 'Mariana' garantir que o. A publicação afirmava ainda que, afastado do formato, a estrela se iria dedicar a um programa de entrevistas.Irritado com as notícias, Manuel Luís Goucha usou o seu Facebook para esclarecer que irá continuar a conduzir as manhãs da estação de Queluz de Baixo., escreveu Goucha.Recorde-se que é já no final do mês de março que vai haver uma forte restruturação no 'Você na TV'. Para já, sabe-se apenas queestá de regresso ao Porto, mas não se sabe que mais mudanças irão acontecer nas manhãs, para combater Cristina Ferreira nas audiências.