Manuel Luís Goucha alerta para burla com o seu nome: "Não se deixem enganar"

Apresentador denunciou a situação no Facebook

18:54

"Atenção! Fizeram-me chegar publicações que são feitas abusivamente em meu nome com promessas de prémios em dinheiro num mural de

Facebook

Goucha

TVI

. Não se deixem enganar!", escreveu, indignado.



", escreveu, indignado.

Eu próprio já fui usado, já denunciei isso. Nunca denunciei publicamente, mas denunciei ao departamento jurídico. […] Tudo o que apareça sobre Bitcoins, que eu não tenho, não uso, nem sei o que é, com a minha cara ou com o ‘Você na TV’ é falso".

Manuel Luís Goucha recorreu às redes sociais para denunciar que está a ser vítima de roubo de identidade.Esta não é a primeira vez que o apresentador do 'Você na TV' (TVI) vê o seu nome envolvido em situações de burla nas redes sociais. No ano passado, esteve associado a um esquema de Bitcoins.Na altura, falou das situação no programa. "