Manuel Luís Goucha anuncia 'adeus' à televisão em dois anos

Ver esta publicação no Instagram @ruideoliveiranunes Uma publicação partilhada por Manuel Luis Goucha (@mlgoucha) a 16 de Mai, 2020 às 6:55 PDT

, contou à revista 'TV Mais'.A vida longe do pequeno ecrã vai ser vivida no recato do seu monte em Monforte, no Alentejo, ao lado do marido, Rui Oliveira., completou.Recorde-se, esta não é a primeira vez que o principal rosto da estação de Queluz de Baixo abre portas ao 'adeus' à televisão. Goucha pretende, a curto prazo, afastar-se em definitivo em day-time. Não nega, no entanto, um possível programa semanal.