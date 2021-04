Manuel Luís Goucha aparece em direto sem aliança de casamento

irmãos gémeos, que falaram o acidente que sofreram e um deles perdeu uma perna.A dada altura, o apresentador deu conta de que não tinha a aliança de casamento. No entanto, decidiu explicar o motivo do esquecimento para evitar rumores. "O certo é que o comentário do anfitrião da TVI não passou despercebido.O empresário, recorde-se, tem sido convidado residente no programa 'Goucha' às sextas-feiras.O par prepara-se para estrear um novo projeto, também no quarto canal - 'Histórias com Cavalos'. Este desafio já originou um momento de tensão entre Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira.