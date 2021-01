Manuel Luís Goucha aposta em projetos fora da TV

Veterano da TVI já pensa na reforma longe do pequeno ecrã e investe em novo projeto no Alentejo com o apoio do marido

09 jan 2021 • 14:36

Apesar de estar num momento de auge da sua carreira com a estreia do novo desafio das tardes na TVI, Manuel Luís Goucha, de 66 anos, já pensa na reforma, longe do pequeno ecrã. O contrato com a estação de Queluz de Baixo termina em 2022 e o apresentador já prepara o futuro. Sendo o marido o seu braço-direito, Goucha decidiu investir na indústria do azeite no Alentejo e a produção já está em curso.", contou à ‘TV Mais’. O azeite tem o mesmo nome da propriedade que possui em Monforte, a Herdade da Pesqueirinha. O apoio do marido, Rui Oliveira, que acompanha de perto todo o processo, tem sido essencial uma vez que Goucha mantém as suas funções na televisão. O casal espera conseguir ter quatro mil garrafas para vender este ano.Por ainda não se tratar de uma quantidade avultada de produto, a venda do azeite não estará disponível nas superfícies comercias. Será o marido do apresentador, através das redes sociais, a divulgar o produto e a proceder à comercialização do mesmo.Os negócios da estrela de Queluz de Baixo não ficam por aqui. Goucha pretende continuar a investir no setor agrícola e aliar a sua reforma ao carinho que sente pela região alentejana. "", revelou.