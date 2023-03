Manuel Luís Goucha assume aplicar botox Quanto a procedimentos mais invasivos, apresentador esclareceu que, até ao momento, nunca a eles recorreu.

Manuel Luís Goucha é um homem que se preocupa com a imagem, e a chegada aos 68 anos deixa marcas na pele. O apresentador confessou, em direto, no programa que apresenta nas tardes da TVI, que faz com regularidade procedimentos estéticos.



"Eu faço", revelou o comunicador durante a conversa com a atriz Carla Vasconcelos, referindo-se à aplicação de botox para disfarçar as rugas no rosto. Quanto a procedimentos mais invasivos, Manuel Luís Goucha esclareceu que, até ao momento, nunca a eles recorreu.

