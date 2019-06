Manuel Luís Goucha comenta saída do 'Você na TV'

16:07

Manuel Luís Goucha comentou as notícias que dão conta da sua possível saída da TVI. As fracas audiências da estação de Queluz de Baixo após a saída de Cristina Ferreira justificam mudanças drásticas do canal e o nome do apresentador foi apontado para uma potencial saída.Mas o contrado de Goucha com a TVI está em vigor até dezembro de 2022 e, até lá, ele irá manter-se como um dos rostos mais importantes da estação.Esta terça-feira, 25 de junho, o apresentador do 'Você na TV' fez questão de esclarecer a sua situação e comentar a sua permanência no canal privado: "Sairam notícias a dizer que eu ia sair do Você na TV. Não, não vou sair, talvez daqui a três anos e meio", afirmou o apresentador.Para colocar um ponto final em toda a situação, Goucha garantiu que está para ficar na TVI, pelo menos até ao final do contrato.