Manuel Luís Goucha comove-se com história de convidado e paga-lhe os tratamentos

Apresentador ofereceu-se a pagar tratamentos do jovem até ao final do ano

16:36

A generosidade devoltou a ser comprovada esta terça-feira, 23 de março. No seu programa 'Goucha', na TVI, o apresentador recebeu um jovem que está numa cadeira de rodas depois de ter caído de um muro de quatro metros, quando tinha quase dois anos.Apesar de Dinis, de 15 anos, já apresentar grandes melhorias, o jovem ainda precisa de ajuda. O convidado de Manuel Luís Goucha já consegue comer sozinho, falar e andar, mas apoiado visto que se desequilibra facilmente.

Esta não é a primeira vez que a estrela da TVI doa dinheiro. Recentemente, na estreia do 'Dois às 10', na TVI, em janeiro, o apresentador disponibilizou-se a pagar 35 mil euros a casal que perdeu a casa num incêndio.



Cada vez que Manuel Luís Goucha torna público que ajuda monetariamente quem mais precisa 'chovem' comentários nas redes sociais a elogiar o comunicador. "Nunca duvidei. Hoje mais uma vez o Manuel demonstrou que Deus vive dentro de si. Obrigada por ser humano que é" e "Acabei de chegar a casa, ja estou de lágrima no olho, Manuel Luís um ser Humano enorme. É bom haver pessoas assim e foi bom ver o sorriso do Dinis", foram alguns dos comentários deixados ao apresentador esta terça-feira.