Manuel Luís Goucha confessa botox O apresentador fez a revelação no ‘Você na Tv!’ e contou, ainda, que realiza o processo de 6 em 6 meses e que “já está a precisar novamente".

Carolina Marques Dias

A pouco mais de um mês de completar 65 anos, Manuel Luís Goucha revelou que, para disfarçar as rugas da testa e dos olhos, faz injeções de botox. "São microinjeções, pode-se pôr um creme anestesiante durante meia hora e depois não se sente nada, sente-se uma picada", começou por dizer.



Preocupado com o seu visual, o companheiro das manhãs de Maria Cerqueira Gomes reforçou que vai realizar o processo novamente. "Eu sei que estou a precisar de ir fazer. Ontem vi-me ao espelho, virei-me para o Rui [Oliveira, marido] e disse: ‘Olha, está na altura’".

De forma a calar as críticas, Manuel Luís Goucha afirmou não estar importado com a opinião dos outros. "Eu ponho botox quando me apetece. Ponho porque ponho, porque me apetece e porque ninguém tem nada a ver com isso", finalizou.

