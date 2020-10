Manuel Luís Goucha denuncia fraude em seu nome Imagem do apresentador foi usada em passatempo falso.

Manuel Luís Goucha

Foto: Direitos Reservados

14 out 2020 • 01:30

Manuel Luís Goucha denunciou que foi vítima de fraude e de roubo de identidade no Facebook. “Há várias páginas no Facebook que não me pertencem. São falsas e estão a cometer fraude. Aliciam pessoas para um passatempo, com a promessa de dinheiro em meu nome”, começou por explicar no ‘Você na TV!’ (TVI). O apresentador diz que já participou a situação às autoridades. “Ainda bem que me informaram que alguém se estava a aproveitar do meu nome.”



Goucha não foi a única figura pública a passar por uma situação semelhante. Catarina Furtado e Cristina Ferreira viram os seus nomes associados à venda de produtos para emagrecimento, enquanto que José Carlos Malato foi surpreendido com a sua imagem ligada a um esquema de criptomoedas.

