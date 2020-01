Manuel Luís Goucha desabafa sobre fim da carreira: "Vou ter de deixar a ribalta"

Aos 61 anos, Manuel Luís Goucha já celebrou quase 40 anos de carreira mas mostra-se preparado para o fim.



É uma das caras mais acarinhadas do público português mas, dentro de três anos, quando acabar o contrato com a TVI, o futuro pode mudar para o apresentador e pode deixar a antena.





, revelou o rosto da TVI à 'Nova Gente'.Depois de cumprir o contrato com a estação de Queluz de Baixo, a estrela das manhãs não mostra preocupação e garante que, afirmou.acrescentou.Os planos para o futuro passam por se dedicar a outras atividades, conforme garante Goucha, que não mostra querer aproveitar apenas o descanso. O rosto do 'Você na TV' tem intenções de ser empresário no Alentejo, onde tem uma herdade que foi o cenário do programa 'No monte do Manel'., contou Goucha.Além disso, dedicar-se à escrita de livros também está nos planos., disse ainda Manuel Luís Goucha.Recorde-se que, em relação ao trabalho, Manuel Luís Goucha tem sido apontado como o próximo apresentador da nova edição do 'Big Brother', que vai ter uma nova edição este ano, e já reagiu às especulações