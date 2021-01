Manuel Luís Goucha desfaz-se em lágrimas após ser surpreendido por família que ajudou

A carregar o vídeo ...

Apresentador da TVI doou 35 mil euros a família que perdeu a casa num incêndio.

desfez-se em lágrimas, na estreia do seu programa, esta segunda-feira, após ser surpreendido em estúdio pelo casal a quem doou 35 mil euros para poderem reconstruir a casa que ardeu num incêndio no dia de Natal, em Arganil.foram convidados do novo programa das manhãs,quando receberam em direto uma chamada do apresentador, que não ficou indiferente à história e decidiu ajudar a família.Sem saber que ia ser surpreendido, Goucha questionouque entrou em estúdio com o casal., respondeu a diretora de Entretenimento e Ficção do canal de Queluz., disse o apresentador., acrescentou., questionou Goucha.Veja aqui o vídeo: