Manuel Luís Goucha e Isabel Silva conquistam fãs ao apresentarem ‘Você na TV’ juntos: “Uma bela dupla”

Dupla de apresentadores da TVI recebeu vários elogios nas redes sociais do programa.

21 dez 2020 • 18:12

Manuel Luís Goucha prepara-se para dizer adeus ao ‘Você na TV’, já no final deste mês. Como despedida, o apresentador da TVI tem conduzido o programa ao lado rostos conhecidos do canal. Esta segunda-feira, Isabel Silva juntou-se ao comunicador de 65 anos e a dupla foi bastante elogiada nas redes sociais do programa.

"Hoje é com a Belinha", escreveu o apresentador na legenda da imagem que partilhou na sua conta de Instagram. Depressa, a caixa de comentários encheu-se de mensagens a felicitar os apresentadores.

"Até que enfim se lembraram da grande profissional que é a nossa Belinha. Esta sim tem carisma para tudo", "Se a têm escolhido quando a Cristina saiu não desciam tanto nas audiências", "Adoro os dois", "Uma bela dupla" ou "Boa equipa", são alguns dos elogios que se podem ler.

Recorde-se que Manuel Luís Goucha vai estrear-se nas tardes da estação de Queluz de Baixo no próximo mês, num programa em nome próprio.