12 jun 2019 • 16:08

Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira estão de parabéns. Esta quarta-feira, 12 de junho, faz 20 anos que, numa noite de Santo António, o apresentador conheceu o seu companheiro de vida.



A revelação foi feita por Maria Cerqueira Gomes, durante programa do 'Você na TV!': "O Manel faz hoje 20 anos de relacionamento!"





"Por acaso foi na noite de Santo António, há 20 anos", disse, acrescentando: "E vou dar início às celebrações no próximo fim de semana. É um ano de celebrações! Com certeza".



Perante a revelação, o apresentador aproveitou para brincar com a companheira: "És uma desbocada!", disse entre risos.

Apesar de não se adiantar muito sobre o assunto e manter a sua vida pessoal resguardada, Manuel Luís Goucha acabou por confirmar a comemoração da data especial para o casal.