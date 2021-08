Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira descartam paternidade Projeto de vida que acabou por ser descartado devido ao estilo de vida dos dois.

Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira

Foto: Bruno Colaço

01:30

Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha, abriu as portas à sua intimidade numa entrevista a Maria Cerqueira Gomes, na TVI. Junto há mais de 20 anos, o casal, que sempre lutou contra os preconceitos da homossexualidade, ponderou o processo de adoção. Um projeto que acabou por ser descartado devido ao estilo de vida dos dois. “Pensámos nisso muito tarde. Quando adotas uma criança, tens de a acompanhar, estar disponível… O Manuel Luís também gostava muito, mas ele à noite, o cão começa a ladrar e diz: ‘O cão tem de se calar’. Imagina ter uma criança a chorar à noite com uma otite e ele não poder dormir. Ele deita-se às 21h”, disse Rui Oliveira.



Após a entrevista, Goucha não tardou em reagir nas redes sociais: “Que belo companheiro que a vida me deu! Que orgulho.”

