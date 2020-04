Manuel Luís Goucha elogia Fernanda Serrano em direto: "Acho-te muito mais interessante agora"

A carregar o vídeo ...

Fernanda Serrano desabafa com Manuel Luís Goucha sobre como tem passado a quarentena

Manuel Luís Goucha recebeu Fernanda Serrano durante a emissão da passada quinta-feira do programa 'Você na TV' e, enquanto estavam à conversa, o apresentador surpreendeu-a com um grande elogio., disse o rosto da TVI enquanto os dois espreitavam algumas imagens da carreira da atriz., reagiu a artista, surpreendida., questionou Gocha., brincou Fernanda, ao responder à estrela das manhãs da estação de Queluz. Os dois aproveitaram para falar sobre o momento difícil que atravessamos, devido ao surto de coronavírus., desabafa, sobre o confinamento que estamos a cumprir em casa.O rosto da ficção nacional tem estado na companhia dos filhos, e já tinha revelado sentir a falta dos pais, de quem tem estado afastada. , brincou., brinca, garantindo que tem tido muito mais tempo que antes até mesmo para desfrutar da companhia dos filhos., afirmou Fernanda, que admite que já disse que sente isso em conversa com os filhos., afirmou Fernanda, refletindo sobre esta fase., contou ainda a estrela da ficção.A atriz partilhou também a opinião sobre o que vai acontecer com vários casais que têm estado a cumprir a quarentena juntos, tendo em conta que estão a haver muitos conflitos:Recorde-se que Fernanda Serrano divorciou-se recentemente de Pedro Miguel Ramos, com quem esteve casada durante 15 anos e teve os quatro filhos: Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana. A atriz revela-se "equilibrada" após o drama que enfrentou , e já deu uma nova oportunidade ao amor e, embora ainda não tenha tornado o romance assumido,