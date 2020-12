Manuel Luís Goucha encantado com Pilar, a menina que faz sucesso no Youtube

A emissão desta quinta-feira, dia 3 de dezembro, do programa 'Casa Feliz', da SIC, recebeu uma convidada especial, que conquistou os espectadores com a sua alegria contagiante. Pilar Castanheiro tornou-se um fenómeno nas redes sociais, após ter criado um canal no Youtube "por brincadeira", durante o período da quarentena.





Com a ajuda do pai, a menina tem preenchido o canal com vários vídeos de diversas temáticas, e ainda com pequenas entrevistas exclusivas a figuras conhecidas, como Marcelo Rebelo de Sousa.





Durante a conversa com João Baião e Diana Chaves, a menina protagonizou um momento de pura doçura em direto, ao enviar um beijo a Manuel Luís Goucha. Pilar revelou admiração pelo apresentador da TVI, e afirma que Manuel Luís foi a pessoa que mais gostou de entrevistar para o seu canal.



Pilar Castanheiro nasceu com trissomia 21.





Manuel Luís Goucha fez questão de partilhar o momento na sua página de Instagram, e retribuiu o carinho à pequena Pilar.





"Obrigado Pilar. Também adorei falar contigo. Um beijo. Um beijo também para a Diana e para o João", pode ler-se.





