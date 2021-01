Manuel Luís Goucha enfrenta André Ventura: "Vivo há 21 anos com um homem. Odeia-me?"

uma vez que Ventura é acusado de

Muitos dos meus amigos são homossexuais. Tenho um enorme respeito pela orientação sexual dos outros. Nunca me irá ouvir dizer que são menores que os outros", disse André Ventura, defendendo que, quanto à questão do casamento, deveria existir um "regime jurídico diferenciado".

seu estilo é de política trauliteira e brigona. O senhor cavalga sobre o descontentamento das pessoas. Você diz as verdades que as pessoas querem ouvir.

iniciou o ciclo de conversas com os candidados à presidência da república. André Ventura foi o primeiro convidado numa conversa marcada pelos temas mais polémicos da atualidade, no programa das tardes da TVI.Sem papas na língua, Manuel Luís Goucha confrontou o candidato e líder do Chega sobre a sua posição relativamente aos homossexuais,Um tema particularmente importante para o apresentador da TVI, que mantém uma relação há mais de vinte anos com Rui Oliveira.atirou Goucha, olhos nos olhos com André Ventura."Nada. Já me entrevistou noutros momentos e nunca notou em mim nenhum incómodo. Pelo contrário, é evidente a admiração", disse André Ventura. Uma justificação que não convenceu Manuel Luís Goucha.Ao longo da conversa com André Ventura, apesar de tentar manter ao máximo sua imparcialidade, o descontentamento de Goucha foi evidente e o apresentador chegou a tecer algumas criticas à conduta do deputado., disse.