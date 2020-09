Manuel Luís Goucha enfrenta Teresa Guilherme após zanga e afastamento

A carregar o vídeo ...

Apresentadores esclarecem polémicas do passado.

, explicou uma fonte.



Todas as questões polémicas que afastaram os dois apresentadores vão ser respondidas neste espaço, que promete revelações surpreendentes.





Entre os temas está a zanga de ambos, vivida há dois anos, após o apresentador assumir a conduçao da sétima edição da 'Casa dos Segredos' - reality conduzido pela rainha do género entre 2011 e 2016., apontou o rei das manhãs, há dois anos, em entrevista a uma publicação semanal.O fim da rubrica 'A Casamenteira', de Teresa Guilherme, no 'Você na TV', também terá sido alegadamente motivado por uma queixa de Manuel Luís Goucha à direção de programas do quarto canal.