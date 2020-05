Manuel Luís Goucha "enjoado" com carta da namorada de Pedro Soá

Apresentador comentou com sarcasmo as palavras românticas.

", disse, entre gargalhadas, referindo-se ao nível de romantismo do conteúdo da carta. A namorada de Pedro tratou-o por "gato" e outros nomes carinhosos. "Meu amor, apesar das saudades serem muitas, queremos que desfrutes ao máximo desta experiência, te divirtas e esqueças o mundo cá fora. Sim, porque o mundo pode esperar por ti. Sei que tens essa força e garra dentro de ti para continuares neste jogo. (...) Amo-te. Um grande beijo da tua gata", foram algumas das palavras que estavam na carta.

Manuel Luís Goucha esteve com Ana Garcia Martins a comentar alguns momentos da casa do 'Big Brother' (TVI) e gozou com a carta enviada pela namorada de Pedro Soá.Primeiro foi a vez da comentadora brincar com a situação. "Goucha continuou: "