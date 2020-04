Manuel Luís Goucha está afastado do marido há mais de cinco semanas

Apresentador da TVI mantém rotinas solitárias em Sintra e Rui Oliveira permanece no Alentejo.

Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira

16:27





"O Rui tem estado no Alentejo. Há cinco semanas que não nos vemos... vemo-nos mas através do skype ou do telemóvel", referiu o apresentador, visivelmente afetado com a distância uma vez que tem vivido os últimos dias de isolamento de forma solitária.





o monte alentejano, em Monforte. Esta foi uma solução encontrada pelo casal para manter a segurança uma vez que o apresentador tem uma maior exposição ao vírus devido ao seu trabalho., referiu o apresentador, visivelmente afetado com a distância uma vez que tem vivido os últimos dias de isolamento de forma solitária.

Em plena época de crise, Manuel Luís Goucha foi obrigado a adpatar as suas rotinas diárias. O apresentador da TVI, que mantém o programa diário 'Você na TVI', com deslocações aos estúdios do canal, optou por permancer na sua casa na zona de Sintra.Enquanto isso, o marido Rui Oliveira permanece n