Manuel Luís Goucha fala sobre a relação de 25 anos com Rui Oliveira

"(…) Quando percebo que uma conversa pode acabar em discussão, mudo de assunto. Ou saio. Temos casas grandes, com jardins e terrenos. É uma vantagem. (…) Uma zanga não se alimenta durante muito tempo. Se porventura nos desentendermos, o que é natural, logo fazemos as pazes"

, destacou o apresentador das tardes do canal de Queluz de Baixo., contou Manuel Luís Goucha acrescentando que o companheiro trouxe para a relação, atirou o anfitrião das tardes da TVI.Goucha revelou ainda que nenhum dos dois é muito romântico e que trocam declarações quando se justifica. Já no que diz respeito às discussões, Manuel Luís Goucha contou o seu "truque" para as evitar., garantiu.Para além do companheiro, Manuel Luís Goucha abordou outros temas nesta entrevista relacionados com a sua vida profissional e também pessoal e familiar, o apresentador chegou mesmo a emocionar-se ao falar do pai, com quem não teve grande ligação.