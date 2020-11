Manuel Luís Goucha incrédulo com saída das manhãs pede justificações: "E eu?"

A carregar o vídeo ...

Apresentadores vão conduzir programa matinal da TVI.

Propositado ou não, o vídeo que continha a revelação estava 'não listado' ou seja só era vísivel para quem tivesse acesso ao respetivo link para o Youtube. Neste momento, a publicação encontra-se inativa.Ao que tudo indica, Goucha vai passar para as tarde substituíndo assim Fátima Lopes. Trata-se de um programa semelhante ao de Júlia Pinheiro, com histórias de vida marcantes, com convidados conhecidos e também anónimos.Esta quinta-feira, 19 de novembro, Cristina Ferreira apresenta a partir das 21 horas todas as novidades da programação da TVI para 2021.