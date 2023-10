Manuel Luís Goucha lança farpas à SIC

19:24

Manuel Luís Goucha, de 68 anos, esteve presente na gala dos 'Globos de Ouro', que decorreu no passado domingo, dia 1 de outubro, com transmissão na SIC.O apresentador da TVI estava nomeado para Personalidade do Ano na categoria Entretenimento, prémio que acabou por não levar para casa, o que não o afetou. "", atirou o marido de Rui Oliveira em declarações à revista TV Guia.Ao contrário do ano passado, o apresentador admitiu não ter preparado nenhum discurso, pois tinha a sensação de que o prémio iria ser atribuído a César Mourão e pelos vistos não estava enganado.Manuel Luís Goucha reagiu à entrega do prémio ao apresentador da estação de Paço de Arcos e mostrou a sua persistência. "", rematou o apresentador entre risos.