Manuel Luís Goucha manifesta-se sobre demissão de António costa

Manuel Luís Goucha

01:30

Esta terça-feira, dia 7 de novembro, Portugal foi surpreendido com o pedido de demissão do primeiro-ministro, António Costa, ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que aceitou essa intenção do chefe do Governo, após o Ministério Público revelar que está a ser alvo de investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogénio. E algumas figuras públicas manifestaram-se sobre esta situação. Foi o caso de Manuel Luís Goucha, que abordou este tema no programa ‘Goucha’, na TVI, ao receber a jornalista Cristina Esteves, da RTP. “A situação é grave para o País, até porque é um país que não está a viver uma situação muito fácil”, lamentou o apresentador, de 68 anos. Também António Raminhos recorreu às suas redes sociais para falar sobre o assunto. “Acho que é uma oportunidade para experimentarmos outras soluções partidárias... sem ir a extremismos políticos”, atirou o comediante.





Por fim, Marco Costa deu também o seu parecer sobre a demissão do primeiro-ministro. “Já vais tarde”, escreveu o pasteleiro numa história que fez no Instagram mostrando-se satisfeito com a situação.