Manuel Luís Goucha mostra momentos de cumplicidade com o marido

Goucha partilha vídeo em que dança de forma sincronizada com o marido

Foto: Direitos Reservados

01:30

Manuel Luís Goucha e o marido, Rui Oliveira, mostraram aos fãs como aproveitaram a noite do último sábado no monte que têm, no Alentejo, e protagonizaram uma divertida dança a dois.O casal dançou de forma sincronizada num vídeo que dura cerca de um minuto e que está a ser muito aplaudido pelos fãs, que deixaram os mais variados elogios.Goucha e o marido aproveitam, assim, o fim de semana para recarregar baterias antes de o apresentador retomar os comandos do ‘Você na TV!’, na TVI, numa altura em que a estação está em fase de grandes mudanças, com o regresso de Cristina Ferreira.Para já, ainda não se sabe se a estrela tem novos planos para Goucha ou se este continuará nas manhãs.