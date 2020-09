Manuel Luís Goucha mostra-se revoltado com a festa do Avante

Manuel Luís Goucha manifestou o descontentamento com a realização da festa do Avante, que tem estado no centro da polémica.Foi durante o programa 'Você na TV' que o apresentador se mostrou revoltado com a situação.Ao comentar um caso de um ajuntamento de pessoas recente, que acabou por resultar na chamada da polícia ao local e, por consequência, num apedrejamento contra os agentes, o rosto das manhãs da TVI aproveitou para falar do assunto.

Goucha afirmou que os jovens combinaram esta festa ilegal por verem que outros encontros com várias pessoas também se vão realizar, centrando o assunto na Festa do Avante, com realização agendada para dia 6 de setembro na Quinta da Atalaia, no Seixal.

"Isto deve valer para todos, porque há uns que são filhos e outros que são enteados. Quando há uma Festa do Avante que está a dias de ser realizada, automaticamente, as pessoas já se acham no direito de: ‘Vamos lá a um ajuntamento'", disse, defendendo as pessoas que estão revoltadas com o evento.



