Manuel Luís Goucha na linha da frente para apoiar Suzana Garcia nas autárquicas

Amigo de Suzana Garcia desde os tempos em que esta era comentadora da crónica criminal do ‘Você na TV!’, Manuel Luís Goucha estará na linha da frente no apoio à candidatura da advogada à Câmara Municipal da Amadora.O apresentador irá presidir, esta quarta-feira, à Comissão de Honra na apresentação da candidata pelo PSD no anfiteatro ao ar livre do Parque Central da Amadora.