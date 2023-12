Manuel Luís Goucha

30 nov 2023 • 16:03

Vanessa Fidalgo

Manuel Luís Goucha e o repórter da TVI, Bruno Caetano, foram notificados como testemunhas no processo de

Segundo a TV7 Dias, Goucha e o repórter foram chamados agora na qualidade de testemunhas. Goucha disse que não se recordava de nada, enquanto o repórter garantiu que a exposição do caso foi feita por colocarem em primeiro lugar o superior interesse das crianças.

Anabela Caratão, uma mãe que foi entrevistada na rúbrica ‘Diga de Sua (In)justiça’, no programa 'Você na TV!'.Ana tinha perdido a guarda dos filhos gémeos, de apenas quatro meses. As crianças foram separadas e entregues a familiares diferentes, resultando numa condenação do Estado português pelo Tribunal dos Direitos Humanos, que teve de pagar uma indemnização de 15 mil euros devido à forma como os gémeos foram retirados à mãe. Apesar disso, as crianças não foram devolvidas à progenitora que em agosto de 2021, foi entrevistada no programa das tardes da TVI de Manuel Luís Goucha sobre o caso.