Manuel Luís Goucha oferece 35 mil euros a família que perdeu casa num incêndio

Manuel Luís Goucha voltou a demonstrar o seu lado mais solidário. Na estreia do programa da TVI, ‘Dois às Dez’, Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos receberam um casal que perdeu a casa num incêndio no dia de Natal. À conversa com os apresentadores, Sérgio Pinto e Patrícia Ferreira confessaram que investiram todas as suas poupanças na reconstrução de uma casa, na aldeia de Parrozelos, em Arganil.

O casal mudou-se para o campo com o objetivo de oferecer aos três filhos uma infância pacífica e feliz. Contudo, a sua casa foi completamente destruída pelo fogo. No final da conversa, Sérgio e Patrícia revelaram que são precisos 35 mil euros para reconstruir a casa.

Comovido com a história da família, Manuel Luís Goucha decidiu realizar-lhes o ‘sonho’. O apresentador da TVI contactou a produção do programa e em direto ofereceu 35 mil euros ao casal. "Estou lavado em lágrimas. Estou entre a preparação do programa da tarde e a acompanhar o vosso programa. Para já parabéns pelo vosso programa, parabéns por encherem as manhãs de energia e alegria. Eu dou os 35 mil euros, vai ser colocado na conta. Sejam felizes", afirmou.

Em lágrimas, a família agradeceu a generosidade do apresentador de 66 anos.