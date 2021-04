Manuel Luís Goucha oferece fato de 1680 euros à rival Júlia Pinheiro

09 abr 2021 • 18:58

Finalmente a desconfinar na Avenida. Fato Carolina Herrera oferecido pelo concorrente mais querido do mundo. Vestida por Manuel Luís Goucha . Obrigada, sinto-me linda"

O fato custa 1680 euros no site da marca, sendo que atualmente está em promoção estando a custar 924 euros. Este fato foi oferecido à apresentadora no seu 58º aniversário. A 6 de outubro de 2020, a estrela confessou estar encantada com o presente do amigo. "A prenda surpresa que me deixou extasiada", escreveu nas suas redes sociais. E revelou de quem era o presente especial. "

Júlia Pinheiro e Manuel Luís Goucha lutam todas as tardes para vencerem nas audiências com os seus programas, 'Júlia', na SIC, e 'Goucha', na TVI. Embora sejam concorrentes diretos, fora dos ecrãs os apresentadores são amigos de longa data.Esta sexta-feira, 9 de abril, Júlia Pinheiro exibiu uma prenda que recebeu do seu "concorrente mais querido".É de um chique. Oh, dás cabo de mim".

Esta não é a primeira vez que Manuel Luís Goucha abre os 'cordões à bolsa' para presentear as amigas. Cristina Ferreira também já foi presenteada com malas e sapatos que custam milhares de euros.