Manuel Luís Goucha perde para Jorge Gabriel

Os tempos áureos do 'Você na TV!' acabaram! Já não bastava estar a perder para o 'Programa da Cristina', desde o dia 7 de janeiro, o programa das manhãs da TVI ficou em terceiro lugar das preferências dos portugueses na manhã de terça-feira, 28 de maio.A emissão foi dedicada ao aniversário de Maria Cerqueira Gomes, mas nem isso salvou 'Você na TV!' de ser ultrapassado, pela primeira vez da história, pelo 'Praça da Alegria', da RTP 1.'O Programa da Cristina' continua a liderar as manhãs, com 383 400 telespectadores e 31,4% de share. Já o formato conduzido por Jorge Gabriel e Sónia Araújo conseguiu 17,1% de share e uma média de 207 100 telespectadores.'Você na TV!' registou o pior valor de sempre, com pouco mais de 200 mil telespectadores e 16% de share.O programa apresentado por Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes tem tentando vencer, mas tem sido cada vez mais difícil.