Manuel Luís Goucha provoca Fátima Lopes em direto com Cristina Ferreira

Foi de muito mau gosto a 'risota' sobre o comentário do Manuel Luís sobre a mensagem que enviou hoje à Júlia Pinheiro a propósito da ida da Fátima Lopes ao programa desta. Mau profissionalismo. Podem ter todos os motivos (que não são conhecidos), mas não se faz. De certeza que a Fátima não o faria", lamentou uma seguidora em tom de crítica.



"Que comentário ordinário sobre a Fátima lamento que o tenham feito ficou-vos muito mal. A humildade realmente não é para todos", atirou outra visivelmente irritada.



Recorde-se, Fátima Lopes explicou recentemente as razões que a levaram a sair da TVI. "Um somatório de desconsiderações", apontou. Admiradores têm se mostrados solidários com a apresentadora, em especial nas redes sociais.





A carregar o vídeo...

Apresentador brincou com ida da antiga colega ao programa de Júlia Pinheiro.





(Re) Veja o momento em vídeo!





O tema veio à baila pela mão da diretora da TVI. "A Júlia tem te mandado mensagens?"A afirmação da patroa da estação de Queluz de Baixo não foi suficiente para a enchete de críticas que se seguiram nas redes sociais.