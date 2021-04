Manuel Luís Goucha questiona vida íntima do 'padre sexy': "Masturba-se?"

O padre Ricardo Esteves, que é conhecido por 'padre sexy', esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, no 'Goucha', na TVI. O pároco de Valença acabou por esclarecer várias perguntas do apresentador sobre a sua intimidade.





Pode, Manuel Luís... claro que sim, para isso é que eu estou aqui", garantiu o pároco.



"Eu não castigo, Manuel Luís. Não castigo os pensamentos", garantiu.



Sobre a sexualidade do padre sexy, Manuel Luís Goucha foi mais longe e fez uma questão bem íntima: "Masturba-se?", questionou o apresentador, mas o padre Ricardo garantiu que "não". Manuel Luís Goucha acabou por pedir desculpa por ter invadido a privacidade do convidado. "Então, como se sublima? Há formas de se sublimar... peço-lhe desculpa pela pergunta que lhe fiz", mas o pároco não se mostrou constragido. "Estamos à vontade e eu estou aqui também para ser sincero".



" ", perguntou o antigo colega de Cristina Ferreira antes de iniciar a conversa. "", garantiu o pároco.", garantiu.Sobre a sexualidade do padre sexy, Manuel Luís Goucha foi mais longe e fez uma questão bem íntima: "Masturba-se?", questionou o apresentador, mas o padre Ricardo garantiu que "não". Manuel Luís Goucha acabou por pedir desculpa por ter invadido a privacidade do convidado. ", mas o pároco não se mostrou constragido. "".

", esclareceu.





Recorde-se que desde que foi descoberto por Cristina Ferreira, o padre Ricardo Esteves já marcou presença em vários programas da TVI e é um dos 100 jurados do 'All Together Now', também de Queluz de Baixo, transmitido ao domingo à noite.