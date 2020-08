Manuel Luís Goucha rapa o cabelo e partilha resultado nas redes sociais

Manuel Luís Goucha decidiu renovar o visual e rapou o cabelo com a ajuda do companheiro, Rui Oliveira. De seguida, partilhou o resultado da mudança de visual nas redes sociais.

"Apanha-se sol, corta-se o cabelo, e tem-se barbeiro privativo na ilha", disse o apresentador no vídeo partilhado.

O anfitrião do ‘Você na TV’ tem brindado os seguidores com vídeos das suas férias a bordo de um barco na barragem do Alqueva e para além de registar momentos divertidos dos dias de descanso, o comunicador partilhou uma receita com os seguidores.

Recorde-se que Manuel Luís Goucha está a ser substituído por Maria Botelho Moniz no ‘Você na TV’ durante as três semanas de férias.



