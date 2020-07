Manuel Luís Goucha reage a atitude de Pedro Alves do 'Big Brother': “Que exagero"

12:24

Depois de Pedro Alves ter rejeitado dançar com Iury, pois considerava uma falta de respeito à namorada, Jéssica e ao amigo Daniel Monteiro, namorado de Iury, o assunto acabou por ser muito comentado fora do ‘Big Brother’ e até mereceu comentários de Manuel Luís Goucha.

À conversa com Marta Cardoso no programa ‘Você na TV’, o apresentador não escondeu o que pensa. "Esta cena tem a ver com uma discussão entre o Pedro Alves e Iury, porque ele se recusou a dançar com a Iury. Uma visão muito curiosa e algo até retrógrada nos tempos que correm", afirmou.

Manuel Luís Goucha não compreende o que leva o concorrente a achar que estaria a faltar ao respeito aos namorados cá fora. "Que exagero de atitude, não é? Onde é que está a falta de respeito à Jéssica e ao Daniel? Não entendo", terminou indignado.

Recorde-se que depois da situação, Pedro Alves chegou a receber um avião da namorada Jéssica com uma declaração.