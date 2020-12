Manuel Luís Goucha recorda a morte do pai: "Não fazia sentido ir ao funeral"

Manuel Luís Goucha falou abertamente sobre a relação difícil que manteve com o seu pai, e revela os motivos pelos quais não foi ao funeral do progenitor. "Cresci muito bem sem o meu pai", começou por assumir a Teresa Guilherme, numa entrevista para o programa 'Palavra de Honra'.





O apresentador da TVI afirma que a ausência do pai sempre foi uma realidade na sua vida.



"Aos três anos o meu pai e a minha mãe separaram-se e, portanto, não tenho memória nenhuma do meu pai, depois, esporadicamente, vi o meu pai como um tipo porreiro. O quê? 50 vezes ao longo da minha vida."





Manuel Luís Goucha recordou o dia em soube que o pai tinha morrido e o porquê de não ter ido ao seu funeral.





"Lembro perfeitamente que no dia em que eu soube que ele morreu eu tinha uma viagem agendada para Paris, e lembro perfeitamente que só pedi que me dessem meia hora para pensar se estava a ter um desgosto para anular aquela viagem", disse.





E explicou. "Não fazia sentido eu ir ao funeral do meu pai se não tinha sido presente na minha vida e se nada me tinha dito ao longo da vida. Era uma pessoa simpática, 'bon vivant', divertido. E eu fiz a viagem. Eu não fui ao funeral do meu pai porque morreu um senhor chamado Goucha a quem devo, em parte, a minha existência, mas não é uma figura importante, não foi um mote no meu caminho."





Apesar da pouca ligação que os unia, o apresentador de 65 anos afirma que gostava de ter tido a oportunidade de conhecer melhor a personalidade do pai, e lamenta ter "perdido a oportunidade".