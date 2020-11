Manuel Luís Goucha recorda ano negro da sua vida: “Passei de bestial a besta”

A guerra de audiências entre Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira já pertence "a águas passadas", mas, esta quinta-feira, o apresentador relembrou a situação enquanto falava com a taróloga do programa, Becas, sobre aquele que considera ter sido um dos anos mais desafiantes da sua vida, quando a parceira das manhãs se mudou para a SIC.

"Perde-se para depois se ganhar e olhe que eu sei o que é isso de passar de bestial a besta num minuto", começou por dizer, aludindo ao facto de ter perdido audiências para 'O Programa de Cristina' quando esta ainda estava na SIC.

"Eu também geri bem. Sabe que os outros não compreendem isto. Acham que nós sofremos horrores. Não. É um processo de purificação", afirmou.

As confissões não ficaram por aqui: "No ano passado, também passei de bestial a besta. Depois de irmos ao fundo, há sempre uma montanha para voltar a transpor. Quando eu digo que o ano passado foi dos anos mais desafiantes e mais ricos da minha vida as pessoas não acreditam", rematou.