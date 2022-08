Manuel Luís Goucha renova com a TVI por mais dois anos José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI, quer manter o apresentador nas tardes do canal e também em novas apostas da estação.

Foto: Mariline Alves

Manuel Luís Goucha vai renovar contrato com a TVI (tal como o CM já tinha avançado), mas por metade do tempo do acordo anterior, ou seja, dois anos. Segundo a ‘TV Mais’, José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI, quer manter o apresentador nas tardes do canal e também em novas apostas da estação. Todavia, o contrato terá agora uma duração mais curta porque o apresentador - como já tinha afirmado no passado - sente necessidade de abrandar o ritmo, ter mais tempo para viajar e para usufruir do seu monte no Alentejo.

